Podczas Balu Mistrzów Sportu żadna z pań nie budziła takiego zainteresowania jak Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska. Powód? Po pierwsze obie sportsmenki wyglądały zjawiskowo, a po drugie spędziły razem dużo czasu - co widać było podczas afterparty, po oficjalnej części uroczystości. Według świadków imprezy, to Anna Lewandowska podeszła pierwsza do Ewy Chodakowskiej, by się przywitać. Ale na tym nie koniec! Dziewczyny dość długo rozmawiały. O czym?

O życiu, planach i kolejnych sportowych przedsięwzięciach, które przygotowują dla swoich fanów. A rozmowę zwieńczyły wspólnym selfie – mówi informator magazynu „Party”.

Jak się okazuje, Lewandowska i Chodakowska mają wiele wspólnego!

„Mamy wspólnych wrogów: otyłość, siedzący tryb życia, fast food i ich konsekwencje zdrowotne” -napisała potem Ewa na swoim profilu na Facebooku.

Podobno trenerki żartowały, że gdyby połączyły siły, Polacy szybko odzyskaliby formę. Ale na razie to niemożliwe! Powód? Dni w ich kalendarzach są wypełnione po brzegi.

Ewa Chodakowska z mężem Lefterisem Kavoukisem.

Anna Lewandowska z mężem Robertem.

Ewa Chodakowska i Anna Lewandowska w takich samych seksownych kreacjach marki Agent Provocateur.