Izabella St. James zaskarbiła sobie sympatię widzów jako uczestniczka reality show "Żony Hollywood", celebrytka ma jednak większe aspiracje. Na łamach "Super Expressu" zdradziła, że marzy jej się nowe reality show, tym razem widziałaby się w nim w towarzystwie samej Joanny Krupy. Zobacz też: Izabella St. James miała romans ze znanym aktorem. O kogo chodzi?

Trwają rozmowy z producentami na temat mojego ewentualnego show. Zależy mi na tym, żeby nie było to nic próżnego - chciałabym połączyć przyjemne z pożytecznym, czyli przy okazji samego programu mogłabym pomagać zwierzakom. Z Joanna łączy nas wiele rzeczy - m.in to ze obie kochamy zwierzęta. Obie jesteśmy silnymi niezależnymi kobietami, które nie muszą niczego udowadniać. Nasze show byłby dość kontrowersyjne ale na pewno spodobałoby się widzom. No i obie mieszkamy w Kalifornii i jesteśmy Polkami!! - powiedziała St. James na łamach tabloidu.