W jednym z wywiadów udzielonych kilka miesięcy temu Edyta Górniak wyznała, że w tym roku nie będzie miała czasu na to, aby wyjechać na wakacje i czas pokazał, że miała rację. Wokalistka zakończyła niedawno swój udział w show "The Voice of Poland", przygotowuje nową płytę i spektakularny występ na imprezę sylwestrową we Wrocławiu. Przypomnijmy: Górniak planuje ogromną niespodziankę na Sylwestra

Reklama

Wokalistka często podkreśla też, że w swojej karierze zawodowej decyduje się tylko na współpracę z uznanymi firmami, które dbają o jakość i reprezentują poziom, z którym ona sama może się utożsamiać. Okazuje się, że gwiazda sama założyła firmę! Jak donosi "Super Express", Górniak wraz z ukochanym Piotrem Schrammem, założyła spółkę Live Emotion sp. z o. o. Gazeta dodaje, iż to właśnie wokalistka jest większościowym udziałowcem.

Firma zajmuje się m.in. działalnością związaną z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych. Obydwoje są wspólnikami. Jednak to Edyta pełni funkcję prezesa i jedynego członka zarządu. Ma nawet więcej udziałów w firmie niż Piotr. Ich wartość to 3,5 tysiąca złotych. Schramm ma zaledwie 1,5 tysiąca zł udziału, a w obowiązkach obsługę prawną firmy - donosi źródło "Super Expressu".

Własna firma to duża odpowiedzialność, ale i kapitał na przyszłość. "Live Emotion" zdobędzie popularność na naszym rynku?

Zobacz: "W mojej garderobie jest kilka podstawowych rzeczy"

Zobacz także

Reklama

Naturalna Górniak w drodze na jogę: