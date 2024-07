Edyta Górniak dużą część mijającego roku poświęciła na nagrywanie nowej płyty studyjnej. Mimo zobowiązań związanych z występami na festiwalach czy "The Voice of Poland", wokalistka realizowała założenia zgodnie z planem i mieliśmy jeszcze jesienią usłyszeć pierwsze efekty jej pracy. Niestety, tragiczna śmierć pierwszego menadżera gwiazdy przekreśliła te plany, a prace zawieszono. Przypomnijmy: "Odsłoniłam twarz człowieka i zdjęłam koronę gwiazdy"

Teraz mamy jednak dobre wiadomości dla fanów diwy. Wokalistka wraca powoli do pracy nad albumem, a już niebawem usłyszymy jej nowy singiel. W najnowszym wywiadzie Górniak zdradziła, że zamierza zaśpiewać premierowy utwór w noc sylwestrową podczas koncertu TVP2 we Wrocławiu. Edyta dodaje, że jej głównym celem na kolejny rok jest ukończenie prac nad płytą. Komentuje też doniesienia odnośnie występu w kolejnych po "The Voice" programach rozrywkowych.

Czas po śmierci Wiktora nie był dobrym okresem do świętowania. Postanowiłam więc nieco poczekać i jeśli wszystko pójdzie dobrze to debiutanckie wykonanie singla odbędzie się w noc sylwestrową. Planem na nowy rok jest oczywiście premiera albumu. Nie jestem w stanie podać dokładnej daty, ponieważ zostałam zupełnie wybita z rytmu pracy. Nie potrafiłam śpiewać, gdyż robię to zawsze całą sobą. W tym roku do studia wróciłam tylko na chwilę, gdyż muszę poświęcić nieco czasu na przygotowania do Sylwestra. Do nagrywania wrócę w nowym roku i będę wtedy mogła regularnie tworzyć - wyznała w wywiadzie dla www.lifestyle.newseria.pl Górniak.

Spływają do mnie zaproszenia do różnych programów na sezon wiosenny. Nie podjęłam ostatecznej decyzji. Oficjalnie nie mogę potwierdzić, że będę częścią któregokolwiek z programów. Rozmowy trwają - dodaje Edyta.

Przełom roku zapowiada się więc ekscytująco dla wielbicieli talentu Edyty. Czekacie na tę premierę?

