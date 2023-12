Odkąd oficjalnie zmienił się rząd, w mediach aż huczy od doniesień o kolejnych zmianach w Telewizji Polskiej. Wiadomo, że planowane są niemałe rewolucje, nie tylko jeśli chodzi o samą działalność stacji, ale i osoby w niej pracujące. Niespodziewanie Piotr Adamczyk opublikował na InstaStory informację o tym, że "został nowym prezesem TVP". On sam nie kryje zdziwienia.

Piotr Adamczyk nowym prezesem TVP?

W ostatnim czasie pilne doniesienia ws. TVP pojawiają się całkiem regularnie. Ledwie bowiem zdążył zmienić się rząd, a wokół stacji już wybuchła afera, która z kolei doprowadziła do protestów pod siedzibą. Nie ma już wątpliwości, że zmiany, i to drastyczne, są nieuniknione, a o kolejnych będziemy dowiadywać się co chwilę.

Piotr Adamczyk

Sporo plotkuje się m.in. o zdjęciu niektórych formatów z anteny. Rada Mediów Narodowych ogłosiła również, że nowym prezesem TVP zostanie Michał Adamczyk, który jeszcze do niedawna był prezenterem "Wiadomości". Informacja ta wywołała niemałe poruszenie, ale i... ogromne nieporozumienie.

Niektórzy bowiem, po usłyszeniu nazwiska, błędnie połączyli je z Piotrem Adamczykiem. W sieci można więc było znaleźć nieprawdziwe doniesienia o tym, że to właśnie znany aktor obejmie stanowisko prezesa Telewizji Polskiej. Ten nie mógł pozostać obojętny na wprowadzające w błąd treści, dlatego prędko udostępnił jedną z nich na swoim InstaStory, pisząc:

O tym, że zostałem kolejnym prezesem TVP, dowiaduję się z prasy. To się nazywa tempo zmian!

Piotr Adamczyk dementuje plotki Instagram@piotradamczykactor

Chociaż oficjalnie póki co nic nie wskazuje na to, by Piotr Adamczyk rzeczywiście mógł w przyszłości objąć istotne stanowisko w TVP, zapewne znalazłoby się wielu, którzy czekają na ten moment.

Piotr Adamczyk