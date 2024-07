1 z 7

Melania Trump zaliczyła wpadkę podczas wizyty premiera Izraela

Melania Trump znów w centrum zainteresowania. Fotoreporterzy uchwycili moment, który miał miejsce w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych premiera Izraela Benjamina Netanjahu. Chodzi o sytuację, kiedy w czasie wprowadzania gości do Białego Domu, ręka Melanii Trump przypadkowo znalazła się na pupie żony premiera Izraela, Sary Netanjahu. Fotografia natychmiast obiegła Internet i stała się prawdziwym hitem! Zagraniczne media są bezlitosne i po raz kolejny wytykają Pierwszej Damie USA niezręczne zachowania podczas oficjalnego spotkania. Słynne zdjęcie na następnej stronie!

Nie była to jednak jedyna wpadka, do której doszło w czasie wizyty premiera Izraela w USA. Co jeszcze zaszło?

