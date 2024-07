1 z 8

Melania i Ivanka Trump w Białym Domu

Melania Trump podczas wizyty premier Izraela, Benjamina Netanyahu, w Białym Domu postawiła na ponadczasową klasykę. Pierwsza Dama Stanów Zjednoczonych miała na sobie elegancki, biały kostium, składający się z żakietu z baskinką oraz prostej, ołówkowej spódnicy. Stylizację dopełniły cieliste szpilki. Czy taki zachowawczy look to efekt negatywnych komentarzy, której pojawiły się po ostatnim publicznym wystąpieniu żony Donalda Trumpa? Podczas wizyty premiera Japonii, Melania Trump miała na sobie dopasowaną, dzianinową, białą suknię, która podkreśliła wszystkie walory figury Pierwszej Damy. Ten look nie spotkał się z aprobatą specjalistów od wizerunku. Tym razem jednak było zupełnie inaczej.

Na spotkaniu w Białym Domu pojawiła się również Ivanka Trump, która również postawiła na klasyczną stylizację. Jednak uwagę przykuwa jej makijaż. Córka Donalda Trumpa podkreśliła usta intensywnie czerwoną pomadką. Pasuje jej taki kolor? A może było zbyt odważnie?

