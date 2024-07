Świetne, modne i nietuzinkowe ciuchy to nie wszystko. Stylizacyjny sukces ma miejsce, gdy dobrze dopasujemu je do naszej urody i sylwetki. A to nie udało się Margaret na gali Glam Awards 2013. Piosenkarka i bloggerka miała na sobie czerwoną szmizjerkę w kratę o długości maksi. Nie wyglądała w niej dobrze. Dlaczego?

Po pierwsze, Margaret jest dość niską i filigranową osobą. Długość maksi i mocny kolor kompletnie przytłaczają jej sylwetkę. Nie widać osoby, widać tylko kreację... A chyba nie o to chodzi. Co więcej, Margaret ma bardzo delikatną, dziewczęcą urodę. Jej słodkie rysy twarzy nie pasują do tak wyrazistego wzoru jakim jest szkocka krata. Sukienka sama w sobie jest piękna, ale widziałybyśmy ją raczej na wysokiej, chudej brunetce. Margaret wolimy oglądać w delikatniejszych lookach.

