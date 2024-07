Paparazzi spotykają polskie gwiazdy w różnych codziennych sytuacji - tym razem "przyłapali" Joannę Przetakiewicz na pogawędce ze znajomym. Uwagę przyciąga stylizacja 55-letniej milionerki - dzianinowa długa sukienka podkreśliła perfekcyjną figurę bizneswoman. Zobaczcie zdjęcia!

Joanna Przetakiewicz w dzianinowej sukience

Joanna Przetakiewicz od lat uchodzi za ikonę stylu, która zawsze prezentuje się doskonale - i to nie tylko podczas wielkich gal i branżowych imprez.

Na co dzień twórczyni marki La Mania, a prywatnie żona producenta telewizyjnego Rinke Rooyensa, także dba o to, by wyglądać dobrze - w każdej bowiem chwili może zostać sfotografowana przez paparazzi. Tak stało się i tym razem, kiedy rozmawiała ze swoim znajomym.

Nie ma co ukrywać, że sukienka Joanny Przetakiewicz przykuwa uwagę - w końcu podkreśliła doskonałą figurę projektantki mody. Po spotkaniu z przyjacielem przedsiębiorczyni wsiadła, wraz ze swoim ukochanym pupilem, do luksusowego samochodu - to Bentley, warty około 1,5 mln złotych. Joannie jak zwykle towarzyszył szofer.

Więcej zdjęć Joanny Przetakiewicz poniżej.

