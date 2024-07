Od pewnego czasu Julia Pietrucha ubiera się coraz dziwniej... Można byłoby uznać, że to kwestia konwensji i manifestacji pewnego indywidualizmu w modejściu do mody. Gdyby jednak tak było, aktorka raczej nie pojawiałaby się na tak komercyjnych wydarzeniach, jakim była prezentacja kolekcji Isabel Marant dla H&M.

Julia przyszła szarej bluzie i spódnicy w kolorze ecru, która w tym zestawieniu wyglądała trochę jak halka. Do tego dobrała szare, grube rajstopy i czarne botki zbliżone wyglądem do butów ortopedycznych. To osobliwy look. Jesteśmy na "nie"!

