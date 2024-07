Joanna Kulig, która wraz z Maciejem Stuhrem poprowadziła tegoroczną galę wręczenia nagród filmowych Orły zaliczyła stylizacyjną wpadkę. Aktorka przebierała się kilkukrotnie, czego ewidentnie wymagała jej rola. Wśród tych przebieranek znalazła się również skórzana kreacja mini z bufiastymi rękawami. Do tego kosmiczna kopertówka i masywny naszyjnik z łańcuszków. Stylizacja była nieelegancka, i już dawno niemodna.

Joanna Kulig wybrała look, który był modny kilka sezonów temu. Teraz na czerwonych dywanach kochamy klasykę, minimalizm i elegancję. Czyżby stylistka aktorki nie wiedziała, co jest teraz na czasie? A wy jak oceniacie ten look?

