1 z 5

George W. Bush wywołał skandal na uroczystości pogrzebowej pięciu policjantów, którzy zginęli podczas manifestacji w Dallas. Policjanci zostali zastrzeleni przez snajpera Micaha Johnsona. Na wzruszającej uroczystości pojawili się m.in. prezydent Barack Obama z żoną oraz były prezydent USA. Niestety, podczas uroczystości doszło do zaskakującego incydentu, którego bohaterem był właśnie George W. Bush. Były prezydent w trakcie uroczystości żałobnych był w świetnym humorze, a do tego podczas śpiewania patriotycznej pieśni kołysał się w rytm muzyki. Wyraźnie zmieszana była Michelle Obama, która stała obok byłego prezydenta i nawet próbowała go uspokoić.

Zobaczcie zdjęcia i nagranie z uroczystości. Waszym zdaniem George W. Bush przesadził?

Zobacz także: Trudne chwile polskiego prezydenta. Publicyści podsumowują… “jaki wstyd”, "upokorzenie"

George W. Bush na uroczystości pogrzebowej w Dallas.