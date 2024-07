Zdążyliśmy już przyzwyczaić się do tego, że coraz częściej gwiazdy w polskim show-biznesie wkładają na siebie podobne, a często nawet takie same kreacje. Do coraz dłużej listy zdublowanych sukienek można dodać kolejne nazwiska: Sylwia Grzeszczak i Anna Głogowska. Tancerka pojawiła się na pokazie mody ślubnej Angel ubrana w długą cekinową sukienkę z kapturem i długimi rękawami na suwak. Tę samą kreację kilka tygodni wcześniej miała na sobie Sylwia podczas występu na "Sylwestrowej Mocy Przebojów" telewizji Polsat.

Jak udało nam się dowiedzieć, kreację tę zaprojektowała Viola Piekut. Dla porównania zdjęcia obu pań w takiej samej kreacji - blondynka i brunetka. Która lepiej?

