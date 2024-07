Kilka tygodni temu na uroczystej gali rozdania Wiktorów Patrycja Kazadi zachwyciła nas swoim wyglądem. Młoda gwiazda pojawiła się w Zamku Królewskim w długiej filetowej sukni Bohoboco z kolekcji jesień-zima 2012/2013. Kazadi wyglądała zjawiskowo. Prowadząca program "You Can Dance" zazwyczaj wybiera luźne, młodzieżowe kreacje, jednak tym razem, dzięki pięknej sukni z dużym wycięciem na plecach wyglądała wyjątkowo seksownie. Styliści przez wiele dni komplementowali celebrytkę i jej stylizację.

Podobnej reakcji z pewnością mogła spodziewać się Katarzyna Sowińska, która zdecydowała się założyć identyczną kreację na pokaz najnowszej kolekcji Łukasza Jemioła. Niestety, celebrytka nie wyglądała w niej tak dobrze, jak Kazadi. I chociaż Sowińska może pochwalić się znacznie szczuplejszą figurą niż jej koleżanka z show-biznesu, to suknie kompletnie do niej nie pasowała. Dodajmy, że nie była to kreacja Bohoboco. Zgadacie się z nami?