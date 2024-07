Weronika Książkiewicz nie należy do tych gwiazdy, które pojawiają się wszędzie. Możemy ją zobaczyć głównie na filmowych galach i pokazach mody... które uwielbia! Ostatnio, na pokazie najnowszej kolekcji Mariusza Przybylskiego wyglądała wprost fantastycznie.

Miała na sobie beżowy zestaw z połyskiem, który wyglądał jednocześnie wyjściowo, ale też z odrobiną luzu. Spódnica midi i beżowe szpilki, do tego biała koszula z kołnierzykiem... Wydawałoby się, że będzie grzecznie i nudno. Ale nie do końca. Look został uzupełniony o beżową, metaliczną kurtkę w kroju typu bomber. Cały strój to projekt TOMAOTOMO, czyli Tomka Olejniczaka, którego ubrania Weronika wprost uwielbia i nosi wyjątkowo często. Efekt? Idealny!

