Kiedyś, klasyką na salonach podczas wielkich gal była jedynie czerń, a dla fanek ekstrawagancji - czerwień. Teraz, coraz częściej pojawiają się też jasne kolory - idealne dla tych, które chcą stworzyć eteryczny look romantyczki. Biel i pudrowe odcienie różu i beżu są teraz hitem.

Inne gwiazdy na czerwonych dywanach

W pudrowych total lookach pojawiły się Natalia Siwiec i Julia Kamińska na gali Kolory Mody z UNICEF. Siwiec wybrała obcisłą spódnicę midi i półprzezroczysty top z koronką. Do tego klasyczne czółenka nude i pudrowy naszyjnik. Jasny total look bardzo pasuje do jej seskownej sylwetki i urody. Natalia staje się przy nim delikatniejsza, ale równie piękna jak w mocniejszych stylizacjach. Równie świetnie wyglądała Julia. Beżowa sukienka i czarne dodatki to klasyk!

