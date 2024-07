Brak zaangażowania TVP oraz Krzysztofa Ziemca, który prowadził niedzielne wydanie "Wiadomości", rozgrzały Internet do czerwoności. Przypomnijmy, wzmianka w "Wiadomościach" o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy trwała całe... 16 sekund. Internauci w większości są bezlitośni dla Ziemca. Ale czy słusznie? Na jego kontach na portalach społecznościowych pojawiła się cała masa negatywnych komentarzy. (Zobacz też: "Wiadomości" TVP poświęciły WOŚP tylko 16 sekund! Widzowie: "Hańba!". Zobacz, co powiedział Ziemiec)

Panie Krzysztofie, kiedy był Pan autentyczny? Wtedy kiedy zostały zrobione zdjęcia w linku, czy dziś kiedy poświęcił Pan jedynie dwa zdania dla akcji, którą kiedyś Pan wspierał? A może coś się zmieniło od tego czasu? Jeżeli tak, to co? A może nigdy Pan szczerze nie wspierał WOŚP? Albo dziś działał Pan wbrew sobie? Jak to jest? - można przeczytać na profilu Ziemca.

Komentarz Krzysztofa Ziemca: "Rodzina i ja..."

Jak całe zamieszanie komentuje prowadzący "Wiadomości"? Krzysztof Ziemiec przyznał w rozmowie z Fakt24, że wspiera aktywnie WOŚP razem ze swoją rodziną i że nie rozumie nagonki na jego osobę.

Został wydany na mnie wyrok. Niesprawiedliwy. Rodzina i ja wsparliśmy orkiestrę – powiedział w rozmowie z Fakt24.pl Krzysztof Ziemiec.

Ziemiec został również zapytany przez Fakt24.pl o to, czy wzmianka na końcu wydania "Wiadomości" była zaplanowana wcześniej i rozpisana w scenariuszu czy też wprowadzenie jej było jego decyzją. Ziemiec na to pytanie nie chciał odpowiedzieć, natomiast Centrum Informacji TVP twierdzi, że był to element zaplanowany, został jedynie przerwany "ze względu na błąd realizatora".

Wierzycie, że tak było naprawdę?

Krzysztof Ziemiec został obrzucony błotem. Słusznie?

Przyznał, że wspiera WOŚP.