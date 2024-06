Krzysztof Rutkowski zaledwie kilka tygodni temu razem z żoną świętowali odnowienie przysięgi małżeńskiej i pierwszą komunię ich syna, a teraz głośno zrobiło się o jego drugim dziecku! Okazuje się, że detektyw po latach dowiedział się, że jest ojcem Alexandra. Krzysztof Rutkowski w przeszłości miał romans z Natashą Zych, a owocem tej relacji jest syn, który dziś ma już piętnaście lat. Rutkowski i matka nastolatka w rozmowie z mediami zabrali głos w sprawie alimentów.

Krzysztof Rutkowski to zdecydowanie jeden z najpopularniejszych detektywów w Polsce, ale głośno jest nie tylko o jego pracy detektywistycznej, ale również o jego życiu prywatnym. Ostatnio cała Polska mogła zobaczyć. jak Maja i Krzysztof Rutkowski odnowili przysięgę małżeńską, a przy okazji świętowali komunię syna- Krzysztofa Juniora. Okazuje się jednak, że detektyw ma również drugiego syna, który dziś ma już piętnaście lat. Alexander jest owocem romansu Rutkowskiego z Natashą Zych.

Krzysztof Rutkowski w rozmowie z mediami zapewnia, że przez wiele lat nie wiedział, że ma nieślubnego syna, ale zupełnie inaczej na ten temat wypowiada się matka Alexandra. Natasha Zych w wywiadzie dla serwisu Pudelek wyznała, że detektyw miał znać prawdę od momentu gdy była z nim w ciąży.

Krzysztof Rutkowski o tym, że jest ojcem Alexandra, wiedział od samego początku, jeszcze jak byłam w ciąży. Kiedy nasz syn miał 6 lat z mojego wniosku, została rozpatrzona prośba w sądzie łódzkim sprawa o ustalenie ojcostwa. Z mojego wniosku zostały przeprowadzone badania DNA. Nie stawił się na pierwszy termin, natomiast za drugim razem urządził wielką awanturę. Była gigantyczna scena, straszył wszystkich pracowników, że ich pozwie, przestraszył Alexandra do takiego stopnia, że on do dziś pamięta. Urządził scenę i uciekł, w związku z czym wniosłam do sądu skargę na jego zachowanie z prośbą o wyznaczenie ostatecznego terminu badań. W przypadku gdyby się nie stawił, prosiłam o przyprowadzenie go w asyście policji. Na trzecie badanie w dniu 6 kwietnia 2016 roku się stawił. Tutaj mamy już zgodność w kodzie DNA. i uznano go za ojca

zdradziła Natasha Zych.