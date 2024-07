Jakiś czas temu informowaliśmy o wypadku Roberta Kozyry, do którego doszło podczas kręcenia serialu „Czas honoru”. Nowy juror „Mam talent” zerwał ścięgna lewej ręki i doznał wstrząśnienia mózgu, przez co musiał spędzić kilka dni w łóżku.

Okazuje się, że informacje o tym wydarzeniu zainspirowały Kubę Wojewódzkiego, największego rywala Roberta, do napisania kilku zdań o znienawidzonym koledze.

- Robert Kozyra, juror programu „Mam talent”, uległ wypadkowi na planie serialu „Czas honoru”. Podobno potłukł się i ma wstrząs mózgu. Robertowi życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Tak trudno dziś o kogoś fajnego do nienawidzenia- napisał w „Polityce” Kuba.

Czyżby to była odpowiedź Kuby na ostatni wywiad Roberta? Przypominamy, że Kozyra w rozmowie z portalem TVN stwierdził, że chętnie zobaczy program Wojewódzkiego, żeby sprawdzić „jak się męczy” jego kolega.

Reklama