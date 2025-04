Papież Franciszek zmarł 21 kwietnia 2025 roku o godzinie 7:35 czasu środkowoeuropejskiego letniego w swojej rezydencji w Domu Świętej Marty w Watykanie. Przyczyną śmierci był udar mózgu, który doprowadził do śpiączki i nieodwracalnej niewydolności krążeniowo-oddechowej. Dodatkowo papież cierpiał na przewlekłe schorzenia, takie jak nadciśnienie tętnicze, cukrzyca typu 2 oraz wcześniejsze epizody niewydolności oddechowej i zapalenia płuc. Pogrzeb papieża Franciszka odbędzie się w sobotę, 26 kwietnia 2025 roku, o godzinie 10:00 czasu lokalnego na placu św. Piotra w Watykanie. Uroczystości pogrzebowe będą miały charakter skromny, zgodny z życzeniem papieża, który pragnął prostoty i pokory w swoim pochówku. Po ceremonii na placu św. Piotra ciało papieża zostanie przewiezione do Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie, gdzie zostanie pochowane.

Papież Franciszek i jego wpływ na papieski styl

Papież Franciszek zostawił po sobie niezatarte ślady zarówno w duchowej, jak i modowej sferze. Jego skromny, a jednocześnie pełen znaczenia styl, wykraczał poza tradycyjny wizerunek papieża. Choć moda nie jest pierwszym skojarzeniem, gdy myślimy o papieskim dziedzictwie, papież Franciszek zbudował swoją tożsamość na prostocie, pokorze i praktyczności, które zyskały uznanie na całym świecie. Jego wybór skórzanych butów, białych sutann i minimalistycznych dodatków zmienił nie tylko papieski styl, ale także sposób postrzegania Kościoła katolickiego przez współczesny świat.

Kiedy papież Franciszek przyjął urząd w 2013 roku, szybko zwrócił uwagę na swoją odmienność od poprzedników. Jego skromny sposób ubierania się, w tym czarne buty zamiast ozdobnych, czerwonych mokasynów noszonych przez papieża Benedykta XVI, stał się symbolem nowej ery w Kościele. W przeciwieństwie do poprzedników, którzy preferowali bogate i ozdobne stroje, Franciszek postawił na prostotę i praktyczność. Czarne skórzane buty, które były ponoć zrobione przez przyjaciela w Buenos Aires, jego rodzinnym mieście, stały się jednym z najważniejszych elementów jego stylu. To właśnie te buty po raz pierwszy przyciągnęły uwagę mediów, kiedy to w 2013 roku The New York Times zauważył, że papież Franciszek „drastycznie zmienił ton papiestwa”.

Porównanie stylów papieży Franciszka i Benedykta XVI

Styl papieża Franciszka stanowił kontrast wobec jego poprzednika, Benedykta XVI, którego wybory odzieżowe były bardziej wystawne. Benedykt XVI był znany z noszenia eleganckich, ozdobnych krzyży, designerskich mokasynów i tradycyjnych, historycznych elementów garderoby, takich jak aksamitny i gronostajowy camauro – czapka, która przyciągała uwagę swoją podobnością do czapki Mikołaja. Papież Franciszek natomiast preferował mniej ozdobne ubrania, co widać było również w jego minimalistycznym podejściu do papieskich insygniów. Białe sutanny stały się jego wizytówką, a wybór skromnych butów stał się symbolem pokory i prostoty.

Czarne buty papieża Franciszka – symbol pokory

Franciszek zyskał miano „normcore'owego papieża” dzięki swojemu prostemu podejściu do ubioru, które w istocie stało się częścią jego wizualnej tożsamości. Buty papieża stały się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów jego wizerunku. Zamiast popularnych wśród elit designerskich butów, papież Franciszek nosił proste, czarne skórzane obuwie. To niewielka, ale znacząca decyzja, która stała się symbolem jego pokory i oddania ideom franciszkańskim – porzucenia przepychu na rzecz ubóstwa i dobroczynności. Choć nie było to zgodne z tradycyjnymi papieskimi zasadami dotyczącymi kolorystyki ubioru, czarne buty papieża zostały szybko zaakceptowane jako wyraz jego duchowej misji.

Styl papieża jako wizualna manifestacja jego filozofii

Styl papieża Franciszka nie był jedynie kwestią wyboru ubrań. Był to przede wszystkim wizualny manifest jego filozofii i nowej wizji Kościoła. Papież, jako pierwszy jezuita na tym stanowisku, postawił na prostotę, co miało swoje głębokie uzasadnienie w filozofii jezuickiej. Franciszek, odmienny od swojego poprzednika, Benedykt XVI, który skupiał się na tradycji i historycznym ciągu papiestwa, skupił się na praktyczności i duchowości. Jego podejście do mody, oparte na skromności, miało na celu odzwierciedlenie wartości, jakimi kierował się w swoim życiu: pokory, bliskości z ludźmi i dążenia do prostoty w codziennym życiu.

Jak papież Franciszek wpłynął na modę i wizerunek Kościoła?

Styl papieża Franciszka wywołał szerokie zainteresowanie nie tylko wśród wiernych, ale także w mediach i kulturze popularnej. Po jego wyborze papież stał się ikoną mody, co zostało podkreślone przez takie tytuły jak „najlepiej ubrany mężczyzna 2013 roku” w Esquire. Ponadto jego wizerunek stał się inspiracją dla licznych memów i nieautoryzowanych gadżetów dostępnych na platformach takich jak Etsy. Z jednej strony papież stał się symbolem pokory, z drugiej – jego wizerunek, często przedstawiany na koszulkach i kubkach, zyskał ogromną popularność. W ten sposób papież Franciszek, choć nie dążył do bycia modowym trendsetterem, stał się częścią globalnej kultury, a jego styl stał się inspiracją dla wielu osób na całym świecie.

