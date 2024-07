Gwiazdy coraz częściej reklamują konkretne produkty, które zapewniają im ocieplanie wizerunku w środowisku nabywców docelowych marek, a przy okazji mogą na tym zarobić "dodatkowe" pieniądze. Ostatnio w reklamie drogiej pościeli dziecięcej udział wzięła Anna Dereszowska. Zobacz: Dereszowska reklamuje pościel dla dzieci

Format kampanii promocyjnej nie spodobał się Kubie Wojewódzkiemu, który na łamach tygodnika "Polityka" wyśmiał całą sprawę.

- Anna Dereszowska ma wszelkie predyspozycje, by być gwiazdą. Ma też predyspozycje, by gwiazdą nie być. I niestety często z nich korzysta. Aktorka została ostatnio twarzą pościeli dla dzieci Feretti. Oczywiście. Jak sobie pościelisz, tak się wyśpisz. Ale jak się obudzisz, to może być już za późno.