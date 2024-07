Kinga Rusin i Kuba Wojewódzki przez lata toczyli wojnę. Ale to już chyba koniec... Wojnę zakończyli w spektakularny sposób.

Zapozowali razem do charytatywnego kalendarza Dżentelmeni. I trzeba przyznać, że z przymrużeniem oka! Rusin oblała Wojewódzkiego kwasem!

Koniec wojny Wojewódzkiego i Rusin

Tym zdjęciem chyba zakończyli trwającą przez lata wojnę między sobą. A było ostro. Pyskówki w wywiadach, felietonach, przytyki słowne na wizji. Było wiadomo, że jeśli na ramówce TVN pojawi się Kuba, to Kinga Rusin nie przyjdzie. A jeśli zobaczymy Kingę Rusin, to nie będzie Kuby.

Zdarzały się też sytuacje jak ta, gdy Kuba ostentacyjnie zabrał krzesło i usiadł w innym rzędzie tylko po to, by nie siedzieć obok Kingi.

Niedawno jednak na Charytatywnym Balu TVN pokazali, że w szczytnym celu są w stanie połączyć siły i zrobili sobie selfie.

Teraz poszli o krok dalej i oboje pokazali dystans do siebie w sesji dla kalendarza Oliviera Janiaka. Kinga odgrywa się na Kubie i oblewa go kwasem, czyli nawiązuje do słynnej sprawy sprzed dwóch lat, kiedy dziennikarz został oblany "kwasem" pod radiem.

Co kiedyś mówili o sobie Rusin i Wojewódzki?

Wojewódzki nazwał Rusin "arogantką z poczuciem wyższości", a ona Kubę "zadufanym w sobie bucem".

Wojewódzki zarzuca mi arogancję. Komiczne, że robi to najbardziej arogancki facet, jaki chodzi po ulicach Warszawy! - napisała na swoim blogu Rusin. - Czy błaznom naprawdę można więcej? Jemu można, inni to zwykli "szmaciarze". Jest totalnie bezkarny, śmieje się w twarz sądom, nie dotyka go krytyka pracodawcy, miękną wobec słupków oglądalności i słuchalności. Hipokryta, wyśmiewający hipokryzję show-biznesu - mówiła Kinga o Kubie.

Kuba wyśmiewał Kingę w swoich felietonach

Kinga Rusin znów na okładce "Gali" i znowu usiłuje przekonać czytelników oraz swego byłego męża, że jest szczęśliwa. Cieszymy się z tego nadmiaru radości. Jedyne, co nas martwi, to obawa, czy go jeszcze starczy na okładkę "Vivy!" - napisał Kuba w tygodniku "Polityka".

Oto nowy rekord świata. Kinga R. - prezenterka, literat, twórca kremów i niezmordowany biograf swego byłego małżonka - została przypadkowo złapana na tajnej randce w Paryżu. Przypadkowa sesja do obejrzenia w "Show" albo "Party". W przyszłym tygodniu przypadek przeniesie się do Mediolanu." - pisał Kuba.

Ale wygląda na to, że to już przeszłość. I więcej nie wróci. Oby :).

Podoba Wam się zdjęcie z kalendarza? Na nasze oko to ilustracja do lutego bądź stycznia :).

Kinga Rusin i Kuba Wojewódzki w sesji do kalendarza Dżentelmeni 2016:

Kinga Rusin na pokazie mody:

Kuba Wojewódzki w trakcie prowadzenia programu: