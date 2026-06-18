To już koniec podcastu "WojewódzkiKędzierski". Wspólny format Kuby Wojewódzkiego i Piotra Kędzierskiego, który miał swoją premierę w 2022 roku, właśnie dojeżdża do finału sezonu, który ma być jednocześnie finałem całej serii. Równolegle zapadła już decyzja o kolejnym kroku: od września Wojewódzki ma wystartować z autorskim podcastem.

Wojewódzki i Kędzierski kończą podcast. Wielu widzów miało dość

Niedługo po tym, jak Kuba Wojewódzki ogłosił koniec podcastu, media zalała fala komentarzy. Spora część internautów krytycznie podsumowała zachowanie Kuby Wojewódzkiego, który - ich zdaniem- podczas nagrań podcastów robił wszystko, aby być w centrum uwagi, a Piotra Kędzierskiego traktował raczej jak rekwizyt w studiu. Internauci stwierdzili, że na zakończeniu tej współpracy skorzysta przede wszystkim uczestnik poprzedniej edycji „Tańca z gwiazdami”.

„Mam nadzieję, że Kędzior zostanie ze swoim podcastem, a ty zajmiesz się swoim show. Przez twoją osobę część gości myliła ten podcast z twoim show i nie chciała odpowiadać szczerze z obawy, żebyś nie nakręcił beki z nich. Druga połowa była sfrustrowana, bo ich przekrzykiwałeś, nie dawałeś się wypowiedzieć albo próbowałeś wmówić pewne rzeczy”, „I chyba dobrze, w programie jego (przyp. red. - Piotra Kędzierskiego) był marginalny”, „Dobrze, że Kędzior idzie w swoją stronę”, „Fantastyczna wiadomość. Dawaj, Piotrek! Czekamy na twój autorski podcast, żebyśmy w końcu mogli posłuchać ciekawych pytań i swobodnej rozmowy, bez przerywania wszystkim dookoła”, „I dobrze, lepiej wam będzie osobno”, „Nawet w pożegnalny poście nie dałeś mu (przyp. red. - Kędzierskiemu) dojść do głosu”, czytamy w komentarzach.

Co dalej z Piotrem Kędzierskim? Fani czekają na jego autorski projekt

Równolegle trwają rozmowy o dalszej współpracy Onetu z Piotrem Kędzierskim. Szczegóły mają zostać podane w osobnym komunikacie, więc na razie nie ma mowy o gotowym planie do ogłoszenia. Jest za to jasny sygnał, że po zamknięciu wspólnego podcastu jego obecność w tym medialnym ekosystemie nie musi się skończyć.

Warto przypomnieć, że Kędzierski współpracuje z Onetem od 2017 roku, gdy prowadził wybrane wydania „Onet Rano”. To doświadczenie osadziło go w newsroomowym rytmie i dało mu stały kontakt z formatami, które żyją bieżącymi tematami. Jednocześnie duet Wojewódzki–Kędzierski nie zaczął się w Onecie: wcześniej przez cztery lata prowadzili wspólnie program „Wojewódzki Kędzierski. Rozmowy” w Newonce, a jeszcze wcześniej byli razem na antenie Rock Radia w audycji „Książę i Żebrak”.

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