Emocje w finale 18. edycji "Tańca z gwiazdami" były ogromne, a ta sytuacja jeszcze bardziej je podkręciła. Kuba Wojewódzki wrzucił bowiem do mediów społecznościowych wpis sugerujący, że Kryształowa Kula trafi do Gamou Falla, zanim werdykt padł oficjalnie na antenie Polsatu. To wystarczyło, by internet zaczął dopisywać ciąg dalszy i pytać wprost o rzekomą "ustawkę". Teraz głos zabrał Piotr Kędzierski, uczestnik "Tańća z Gwazdami" i przyjaciel Kuby Wojewódzkiego.

Burza wokół finału "Tańca z Gwiazdami"

Kontrowersja wybuchła niespełna godzinę po starcie finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Wojewódzki wykorzystał moment największej oglądalności, by promować nowy epizod swojego podcastu nagrany z udziałem Iwony Pavlović i Tomasza Wygody. Tyle że w opisie nie poprzestał na zaproszeniu do odsłuchu.

To właśnie tam zasugerował, że zwycięzcą 18. edycji jest Gamou Fall. W praktyce wyglądało to jak ogłoszenie wyniku zanim zrobił to prowadzący w telewizji. W sieci natychmiast ruszyła lawina komentarzy i pojawiły się sugestie o "ustawce".

W finale "Tańca z Gwiazdami" doszło do ustawki?

Piotr Kędzierski, który sam zrezygnował z walki o finał "Tańca z Gwiazdami" teraz zabrał głos ws. spekulacji dotyczących rzekomej ustawki dotyczącej wygranej Gamou Falla. Nie owija w bawełnę.

Dystans tego, co do nas trafia, to jest taka ważna umiejetność. To napisał Kuba, myślę, że warto posłuchać tego wywiadu, który nagraliśmy i myślę, że trzeba dystansu do tego poszukać, bo nie róbmy takiej 'afery koperkowej'. - powiedział Piotr Kędzierski

Piotr Kędzierski nie ukrywa, że nie ma tutaj żadnej teorii spiskowej:

Dajcie na luz, tu nie będzie teorii spiskowej. Tutaj naprawdę nie ma drugiego, trzeciego dna. Posłuchajcie rozmowy z Tomkiem i z Iwoną. - podkreślił

