W Sea Towers w Gdyni, tuż przy marinie i nabrzeżu, znajduje się apartament Kuby Wojewódzkiego, który przyciąga uwagę nie tylko samą lokalizacją, ale tym, co dzieje się za oknami. Z wysokich kondygnacji rozciąga się panorama na Zatokę Gdańską i cumujące jachty, a duże przeszklenia sprawiają, że morze dosłownie „wchodzi” do wnętrza. Do tego jasna, nowoczesna aranżacja, taras i przeszklona łazienka.

Kuba Wojewódzki ma nadmorski apartament w Gdyni

Adres w Sea Towers działa jak magnes, bo to jedno z tych miejsc w Trójmieście, gdzie miasto spotyka się z wodą w najbardziej widowiskowy sposób. Bliskość mariny i nabrzeża buduje klimat kurortu. Natomiast wysokie piętra oznaczają otwartą panoramę na Zatokę Gdańską oraz jachty, które zmieniają układ niczym żywa scenografia.

W środku dominuje nowoczesna stylistyka, oparta na jasnych przestrzeniach i maksymalnym wykorzystaniu naturalnego światła. Układ mieszkania podkreśla ekspozycję widoku na zewnątrz: wszystko podporządkowano temu, by morze było obecne niemal w każdej części apartamentu.

Najbardziej charakterystycznym elementem jest przeszklona łazienka - detal, który natychmiast ustawia ton całej aranżacji i dodaje jej nowoczesnej odwagi. Do tego przestronny taras, który działa jak naturalne przedłużenie wnętrza: miejsce na chwilę przerwy, złapanie oddechu i obserwowanie, co dzieje się na wodzie. Całość dopełniają starannie dobrane meble i dodatki, które trzymają dyscyplinę stylu - bez wizualnego chaosu, za to z wyczuciem.

Jeśli szukacie inspiracji we wnętrzach domów gwiazd, niedawno pokazywaliśmy, jak mieszkają Anna i Robert Lewandowscy. Słynna para niedawno odświeżyła swoją hiszpańską willę.

Kuba Wojewódzki ma kilka mieszkań. Jeden z nich jest w Barcelonie

Wojewódzki jest właścicielem kilku nieruchomości: poza apartamentem w Gdyni wskazuje się także mieszkanie w Warszawie oraz lokal w Barcelonie. To zestaw adresów, który pasuje do jego medialnej obecności – intensywnej i wielowątkowej od lat. Dziennikarz zaczynał w latach 80. w prasie i radiu, a z czasem przeszedł także do telewizji, budując pozycję w różnych formatach.

Największą rozpoznawalność przyniósł mu autorski program telewizyjny emitowany w TVN, ale jego aktywność nie zamknęła się w jednym miejscu: radio, felietony i udział w programach rozrywkowych to kolejne elementy tej układanki. Efekt jest prosty: stała obecność w mediach sprawia, że cokolwiek dotyczy jego nazwiska – także wnętrza i nieruchomości – natychmiast staje się tematem rozmów. A gdy w grę wchodzi apartament z widokiem na morze, zainteresowanie rośnie jeszcze szybciej.

