Martyna Wojciechowska skomentowała trudną sytuację Kory Jackowskiej, która walczy z konsekwencjami choroby nowotworowej jajników. Piosenkarka podczas jednego z ostatnich wywiadów przyznała, że nie stać jej na drogie leki. Kora zdradziła wówczas, że koszt terapii, którą powinna stosować, to aż 18 tysięcy miesięcznie.

Chciałabym po prostu jeszcze żyć. Człowiek, który wraca do zdrowia, chce żyć. A chemia mnie zabija - mówiła Kora.

Dziennikarka TVN w rozmowie z Faktem odniosła się do wypowiedzi Kory. Martyna Wojciechowska, która od jakiegoś czasu sama walczy z chorobą nie ukrywa, że ma nadzieję, że jurorka "Must Be The Music" może liczyć na wsparcie finansowe swoich fanów.

To są terapie, które są bardzo kosztowne, bardzo skomplikowane (...) Bardzo mi przykro z powodu sytuacji zdrowotnej, w której znalazła się Kora, szczególnie że uwielbiam ją odkąd pamiętam. Myślę, że może liczyć na wsparcie swoich fanów, być może także finansowe. Mogę się tylko cieszyć, że ja jestem w sytuacji, w której to leczenie, które trzeba było zastosować u mnie, jest w moim zasięgu finansowym - powiedziała Martyna Wojciechowska.

Przypominamy, że Kora czeka na decyzję państwa w sprawie refundacji drogiego leku.

