Wojciech Modest Amaro ma na swoim koncie pasmo sukcesów. Niedawno jego atelier otrzymało kolejne, bardzo ważne wyróżnienie - gwiazdkę Michelin. Jest to jedyne miejsce w Polsce, które może poszczycić się takim sukcesem. Przypomnijmy: Modest Amaro utrzymał gwiazdkę Michelin? Jest decyzja przewodnika!

Nic dziwnego, że Wojciech ma w planach podbicie kolejnych miejsc w Polsce. Już niedługo restaurator ma zamiar otworzyć nową restaurację, ale nie w Warszawie. Wszelkie szczegóły utrzymane są w tajemnicy, jednak jedno jest już pewne - zwycięzca trzeciej edycji programu będzie pracował właśnie tam:

Przekraczając próg „Piekielnej Kuchni” podpisaliście swoisty pakt. Ja ze swojej strony zapewniam, że będziecie pracować na najlepszych produktach, w świetnie wyposażonej kuchni i dla wyjątkowych gości. W zamian za to oczekuję, że każdy z was włoży w to gotowanie całe swoje serce. Główna nagroda dla najlepszego z was to 100 tysięcy złotych i praca w mojej nowej restauracji, którą otwieram w tym roku - oznajmił we wczorajszym odcinku szef.