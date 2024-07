Wojciech Błach pokazał zdjęcia ze swojego ślubu na swoim Facebooku (udostępnił je jako publiczne!). Gwiazdor "Pierwszej Miłości" zdradził również nieco więcej szczegółów z tej wyjątkowej uroczystości. Kiedy odbył się ich ślub?

Wojciech Błach na swoim profilu podziękował wszystkim gościom za liczne przybycie. Podkreślił również, że nie chciał, aby ta uroczystość odbyła się z udziałem paparazzi. Dlatego o wszystkim poinformował po fakcie.

Świat się zmienił, bo świat się zmienia. Wirtualna przestrzeń, wirtualne media, portale "społecznościowe" itd. stają się jakąś "istotą" chcącą być istotną, a istotne jest to, że za tym "chceniem" oczywiście stoją ludzie. Te media stały się gościem w realnym życiu, w niektórych przypadkach więcej niż gościem, bo zastępują przyjaciół, rodzinę - uffff nam nie. W moim zawodzie trzeba z tym "gościem" umieć żyć, umieć korzystać z tego co pozytywne i bronić się od tego co natrętne, negatywne. Tego wirtualnego gościa nie zaprosiliśmy na nasz ślub, byli tylko Ci realni bliscy: rodzina i przyjaciele, którym za obecność bardzo dziękujemy, a tych których nie było, prosimy żeby nie mieli nam za złe, że tą drogą ich "zawiadamiamy", iż od 14 maja 2016 roku jesteśmy według prawa Polskiego i prawa Boskiego mężem i żoną. Agnieszka Błach i Wojciech Błach.