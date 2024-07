Jeszcze do niedawna Kamilla Baar i jej partner życiowy rzadko pojawiali się w mediach. Aktorka mimo, że odnosiła sukcesy w swoim zawodzie, starała się unikać komentowania swojego życia prywatnego w kolorowej prasie. Wszystko zmieniło się, kiedy zaczęły pojawiać się głosy, że jej związek z Wojciechem Błachem przeżywa kryzys. Jako pierwszy doniesienia tabloidów skomentował właśnie Błach, sugerując, żeby kontaktować się z jego partnerką. Przypomnijmy: Kamilla Baar rozstała się z mężem? Jest komentarz aktora

Reklama

Aktorka nie czekając, aż media same się do niej odezwą, zdecydowała się wydać krótkie oświadczenie na swoim profilu na Facebooku. W kilku zdaniach potwierdziła, że faktycznie jej związek przeszedł już do historii. Nie ujawniła jednak powodu, dla którego rozstała się z partnerem, poprosiła za to o uszanowanie ich prywatności i dodała, że dziecko będą wychowywać wspólnie, nie mieszkając już razem.



Od jakiegoś czasu w mediach pojawiają się spekulacje i plotki na Nasz temat, które w większości są nieprawdziwe i przez to, bolesne. Wam, naszym Widzom, chcemy wyjaśnić w kilku słowach: Rozstaliśmy się w zgodzie. Była to nasza wspólna decyzja. Konsekwencją rozstania jest to, że mieszkamy osobno, wspólnie wychowując dziecko. Chcielibyśmy bardzo, by nasza prywatność, pozostała naszą własnością. - czytamy.

Wygląda więc na to, że oboje załatwili sprawę po cichu, bez udziału osób trzecich.

Zobacz: To było rozstanie z klasą. Milionerka i książę nie są już małżeństwem





Zobacz także

Reklama

Kamilla Baar na zagranicznej imprezie: