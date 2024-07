Kiedy uszłyszeliśmy o tym, że Justin Bieber postanowił zepsuć swoją nienaganną fryzurę, ściąć włosy i wystawić je na aukcji, byliśmy bardzo zaskoczeni. Ale kiedy teraz dowiadujemy się, że ktoś kupił włosy piosenkarza za 40 668 dolarów o mało nie spadliśmy z krzesła.

Co prawda, to trochę dziwne kupować kosmyki włosów tego nastolatka, ale cel był bardzo zbożny. Bieber przekaże sumę fundacji The Gentle Barm, zajmującej się m.in. ratowaniem zwierząt.

Jesteśmy ciekawi za ile poszedłby kosmyk Lady Gagi? I kto kupił włosy Biebera? Macie propozycje?



