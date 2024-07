Doda nigdy nie ukrywała, że zmaga się z urazem kręgosłupa, który czasami dość mocno daje się jej we znaki. W przeszłości zdarzało się, że w związku z chorobą piosenkarka lądowała w szpitalu. Wczoraj do mediów przedostała się informacja, iż gwiazda znów jest w szpitalu. Przypomnijmy: Doda trafiła do szpitala!

Fani wokalistki zaniepokoili się doniesieniami na temat stanu zdrowia swojej idolki, sama Doda potwierdziła też wizytę w szpitalu na swoim prywatnym Facebooku. Na szczęście tym razem jej obecność tam nie jest związana z problemami zdrowotnymi. Jak udało się dowiedzieć AfterParty.pl, Doda była wczoraj w szpitalu, aby w Mikołajki rozdać chorym dzieciom upominki.

Doda faktycznie była wczoraj w szpitalu, jednak w związku z Mikołajkami – poszła rozdawać dzieciom zabawki. Z wizyt w szpitalach zawsze staramy się robić tajemnicę, chcieliśmy, by i tym razem tak było. Nawet po tym, gdy ktoś skopiował status z prywatnego Facebooka Dody i rozesłał do mediów, nie chcieliśmy zdradzać zbyt wielu szczegółów. Fani jednak zinterpretowali to jako chorobę Dody, więc zdecydowaliśmy się wyjaśnić sprawę. Z samą Dodą wszystko w porządku - wyjaśnia w rozmowie z AfterParty.pl rzecznik prasowy gwiazdy, Piotr Wróbel.

Wielbiciele Dody mogą odetchnąć, a wokalistce należy się pochwała za mikołajowy pomysł. Jak myślicie?

Doda podczas koncertu w szpitalu dla Fundacji Spełnionych Marzeń: