"Love Island 7": Znamy szczegóły wizyty Dody: "Nie mogę patrzeć na to". Kiedy odcinek z gwiazdą? 

Mateusz zostawi Olę i będzie z Caroline? W ostatnim odcinku "Love Island" zawrzało! Po tym, jak do programu dołączyła nowa uczestniczka, wydaje się, że Mateusz kompletnie stracił dla niej głowę. Uczestnicy hitu Polsatu spędzili ze sobą cały wieczór, a Mateusz nie mógł oderwać rąk od pięknej blondynki. Jak na jego zachowanie zareagowali pozostali uczestnicy i Ola? Mateusz zostawi Olę dla Caroline? Początkowo wydawało się, że Mateusz i Ola tworzą zgrany duet. Niestety, wszystko się zepsuło kiedy w "Love Island" pojawiła się Caroline. Mateusz nie ukrywa, że jest zachwycony nową uczestniczką i spędza z nią każdą wolną chwilę. Zauważyli to pozostali uczestnicy, którzy nakryli ich na romantycznych chwilach tylko we dwoje. Wszyscy wspierają Olę, ale ustalili, że nie powiedzą o "randce" Mateusza z Caroline. Szybko okazało się, że Dawid zmienił w tej kwestii zdanie i zdradził Oli, że jej partner chyba za bardzo zbliżył się do innej kobiety. Fani programu uważają, że Dawid dobrze zrobił informując Olę o całej sytuacji. - Dobrze zrobił bo szkoda Oli - Dobrze zrobił, powinna wiedzieć a nie że cos przed nia ukrywają - Brawa dla Niego! 👏 - Bardzo dobrze że powiedział nawet Mateusz nie miał odwagi podejść jak była w basenie z chłopakami miał na nią wywalone bo wolał z Barbi iść.Ola śliczna i super dziewczyna jest jeszcze będzie szczęśliwa w tym programie- komentują fani na Instagramie. Co ciekawe, kiedy rano wszystkie pary szykowały dla siebie śniadanie, Mateusz zjadł z Caroline, zapominając o swojej partnerce. Mateusz dopiero po jakimś czasie, postanowił porozmawiać z Olą tłumacząc jej, że chce spędzić czas z nią i z Caroline. Caroline i Mateusz pasują do siebie? Jak myślicie, jak potoczą się losy Oli w programie? Po tym, jak została odtrącona przez Mateusza spędziła sporo czasu w...