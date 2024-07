Za Dodą bardzo aktywny okres. Gwiazda tydzień temu zagrała spektakularny koncert we Wrocławiu, który zarejestrowała na DVD, a ostatnie dni spędziła na jego montowaniu. Film trafi do sklepów na Gwiazdkę. Najwyraźniej spora ilość pracy dała się piosenkarce we znaki, bo jak dowiedziało się AfterParty.pl, gwiazda trafiła do szpitala.

Co było przyczyną? Asystentka gwiazdy, Ewa Nowak w rozmowie z AfterParty.pl powiedziała:

- Tak, to niestety prawda, ale nie mogę udzielić żadnych informacji.



Całkiem możliwe, że Dodzie znów dały się we znaki problemy z kręgosłupem. Gwiazda od lat cierpi na silne bóle i dosyć często ląduje w szpitalu. Miejmy nadzieję, że tym razem to jakaś drobnostka i wszystko będzie dobrze, szczególnie, że w poniedziałek Doda odbierze nagrodę na wielkiej gali charytatywnej. Zobacz: Doda zakończy rok z nagrodą

Trzymamy kciuki i serdecznie pozdrawiamy!

