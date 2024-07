Michał Wiśniewski naraził się Dodzie! Lider Ich Troje opowiedział ostatnio o problemach związanych wydaniem najnowszej płyty zespołu. Gwiazdor zdradził, że jeżeli żadna wytwórnia nie będzie zainteresowana wydaniem krążka, to wyda i wypromuje go... sam.

- Siódmą i ósmą też sam wydałem i sprzedałem po 340 tys. sztuk - zdradza w rozmowie z "Na Żywo". Na pytanie czy muzyk sprzedał więcej krążków niż Doda, odpowiada: -Więcej niż Doda to dziś każdy sprzedaje! Ona straciła kontakt z rzeczywistością, ale to się zdarza. Dziś jest celebrytką, nie artystką.

Obawiamy się, że to jednak Michał stracił kontakt z rzeczywistością. Piosenkarz zapomniał o tym, że płyta Dody "7 pokus głównych" trafiła do zestawienia najchętniej kupowanych w ubiegłym roku i doczekała się statusu platynowej. A może to kolejna próba lansu na krytykowaniu najlepszych?

