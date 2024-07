W tym sezonie stawiamy na kolor. I o ile ubrania powinny być w ich pastelowych wersjach, to torebki wybieramy w tych krzykliwych. Jak Ada Fijał nosimy bladoróżową sukienkę do której dopasowujemy pomarańczową torebkę, a nawet żółte buty!



W tym sezonie modne są malutkie torebeczki. Nie dość, że wyglądają słodko, to nawet, kiedy są multikolorowe nie wyglądają tanio, ani tandetnie. Świetnie ożywią każdy strój nawet zwykłą czarną sukienkę jak w przypadku Agnieszki Włodarczyk, czy Moniki Mrozowskiej. Której poważna, nieco męska stylizacja nabrała kobiecego sznytu.



Nie wiesz gdzie kupić taką torebkę? Zajrzyj do najnowszego Flesza!



kj



