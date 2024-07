Jeśli jesteście fankami stylu retro, uwielbiacie modę lat 50. i 60. to ten trend jest właśnie dla was. Wiosną poczujcie się prawdziwymi kobietami – kokietkami i wcielcie się w role Marilyn Monroe i Audrey Hepburn z hollywoodzkich filmowych hitów.

Wielkie domy mody takiej jak Dior, Fendi i Louis Vuitton (Na zdjęciu powyżej) przywracają życie sukienkom w stylu retro. Płytkie dekolty, podkreślona talia i długość do kolana to jest właśnie to.

Dzięki kreacjom tego typu każda kobieta poczuje się jak gwiazda. W czasach, gdy głównym elementem garderoby większości Europejek są leginsy i balerinki, dobrym wyborem będzie ta jakże kobieca alternatywa. Sukienki w stylu retro pasować będą do każdej wysokości obcasa. Na niskim słupku doskonale sprawdzą na długich zakupach z przyjaciółkami. Na średnim będą odpowiednie do biura, a na wysokiej szpilce na wieczorną randkę.



jm