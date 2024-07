Mecz zaczyna się już dziś o 17.00. Relacja w Polsat Sport.

Agnieszka Radwańska ma szansę wygrać z Czeszką Lucie Hradecką na tegorocznym Wimbledonie. Nasza gwiazda tenisa jest 13. w światowym rankingu, a jej rywalka 52.

Czeszka co prawda wygrała wszystkie trzy poprzednie spotkania z krakowianką. Ale ostatni z tych pojedynków miał miejsce dziewięć lat temu.

Bardzo liczymy zatem na zwycięstwo Agnieszki Radwańskiej na Wimbledonie! Trener Agnieszki nieco studzi entuzjazm i jest ostrożny w przewidywaniu wyników.

Na szczęście Agnieszka jest w świetnej formie i - jak twierdzi trener - tak dobrze w tym roku jeszcze nie grała.

Mamy nadzieję, że rozgromi rywalkę - tak jak wczoraj zrobiła to jej młodsza siostra Ula Radwańska.

My first match on grass and first win! That's the way to go! #Nottingham Pierwszy mecz na trawie i pierwsza wygrana! Oby tak dalej! #Nottingham

Posted by Agnieszka Radwanska on 9 czerwca 2015