Marta Wierzbicka i Zosia Zborowska to przyjaciółki. Czasem jednak dziewczyny tworzą mieszankę wybuchową, gdy są razem. Marta i Zosia uwielbiają odnosić się do siebie na tzw. luzie i używają przy tym sporo niecenzuralnych słów, zwłaszcza w Internecie. Poza, sposób na fanów? Zapytaliśmy Martę Wierzbicką czy niektórych to razi, gdy tak się do siebie odzywają, nawet gdy są to tylko żarty.

My jesteśmy wobec siebie masakrycznie szczere i zawsze powiemy sobie prawdę, Dlaczego mamy tego nie utrzymywać w Internecie. Nie napinamy się na to co inni o nas powiedzą, co pomyślą. Mamy luz. Oczywiście jeśli ktoś nam coś powie, albo każe - a jak na razie nie ma nikogo takiego, kto mógłby nam coś kazać - to pewnie to zrobimy, aczkolwiek znając naturę Zosi... - mówi Party.pl Marta Wierzbicka.

Może rodzicom to przeszkadza? - dopytało Party.pl.

Właśnie Zosia ma zakaz przeklinania na Snapchacie, bo mama jej nie pozwoliła. Moja mama też mnie ciśnie, że nie powinnam przeklinać. Potrafię ograniczyć się z przeklinaniem. Ale to nic nie jest na pokaz - wytłumaczyła nam Marta Wierzbicka.

A co Wy sądzicie o takiej przyjaźni mocnym słowem pisanej? :)

Marta Wierzbicka i Zosia Zborowska przyjaźnią się od lat.

Wierzbicka i Zborowska uwielbiają się wygłupiać i odzywać do siebie jak blokersi.

