Internauci nieustannie trzymają kciuki za Martę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Od czasu do czasu podpytują czy jej serce jest już zajęte. Uczestniczka nie zamyka się na temat swojego randkowania. Również i tym razem odkryła rąbek tajemnicy. Czy jest szczęśliwie zakochana?

Reklama

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jest w związku? Zabrała głos

Marta to uczestniczka 8. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Niestety w jej przypadku ekspertom nie udało się znaleźć dla niej odpowiedniego partnera. Wraz z programowym mężem wciąż czekają na rozwód i nie utrzymują kontaktów po programie.

Co jakiś czas Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie organizuje Q&A na swoim Instagramie, gdzie odpowiada na osobiste pytania internautów. Ostatnio nawet Marta ze "Ślubu" pochwaliła się zmianami zawodowymi, które nastąpiły w jej życiu, a teraz poruszyła temat sercowy. Lubiana przez widzów uczestniczka zostawiła za sobą to, co wydarzyło się w "Ślubie od pierwszego wejrzenia" i stara się iść dalej.

Instagram/@martapodbiol1

Podczas jednego z Q&A na swoim Instagramie, Marta została zapytana o to, czy ma partnera. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia" nieraz odpowiadała na tego typu pytania i chętnie chwaliła się sprawami sercowymi. Przyznała, że aktualnie pozostaje singielką, ale ma za sobą randkę, która może zaowocuje czymś więcej:

Nie, ale byłam dzisiaj na randce. Bardzo udanej, fajnie mi się gadało z nim i miło spędziłam czas. Czy coś z tego będzie? Nie mam pojęcia, czas pokaże — zdradziła Marta.

Instagram @martapodbiol1

Marta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie pozostaje w kontakcie z fanami, których zdobyła po udziale w ślubnym eksperymencie. Chociaż cieszy się nie małą popularnością, daleko jej do bycia influencerką. Skupia się na swoim prywatnym życiu i wychowywaniu ukochanego synka Rysia. Podczas emisji ostatniego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" chętnie jednak zabierała głos i była wsparciem dla nowych uczestników.

Zobacz także

Reklama

Zobacz także: Krzysiek ze "ŚOPW" w szczerym wyznaniu o miłości. W końcu to ujawnił

Mat. prasowe Ślub od pierwszego wejrzenia