Krystyna Janda pokazała nagranie ze spektaklu "Boska"! Na krótkim filmiku, jaki zamieściła na swoim profilu na Facebooku dokładnie widać, jak doszło do incydentu z "wyklaskaniem" Macieja Stuhra. Tym samym aktorka zaprzeczyła informacjom portalu Niezależna, który kilka dni temu donosił, że widownia klaskała, gdy na scenie pojawił się Stuhr. Okazuje się, że widownia rzeczywiście klaskała - jednak była to reakcja na jednego z widzów, który postanowił zakłócić przedstawienie. Na nagraniu słychać, jak mężczyzna proszony jest o wyjście z teatru. Krystyna Janda przerywa występ i zwraca się do kolegi ze sceny: "Poczekamy aż pan wyjdzie".

Oto przebieg incydentu podczas spektaklu "Boska" w dniu 29 marca 2016 r. Film nagrany przypadkowo przez jednego z widzów. Wyklaskuje, według naszych ustaleń, pan Wojciech, autor plakatu "Achtung Russia!" i współzałożyciel Ruchu Higieny Moralnej- napisała Krystyna Janda.

Przypomnijmy, że do incydentu w Teatrze Polonia doszło 29 marca. Sprawę opisał portal niezależna.pl, który sugerował, że widownia "wyklaskała" Macieja Stuhra za jego żarty ze Smoleńska, podczas rozdania Orłów 2016. Na Facebooku Krystyny Jandy ukazał się wówczas wpis, w którym zaprzeczyła tym rewelacjom. Niestety, broniąca aktora Krystyna Janda stała się obiektem hejtu. Gwiazda kina i teatru pokazała nawet wiadomość od jednego z internautów, który jej groził.

dlaczego KLAMIESZ ???STUHRA WYKLASKIWALA GRUPA LUDZI W WIEKU TWOJEJ CORKI A NIE JEDEN STARSZY PAN !!!! NA STAROSC TAK SIE NIE KLAMIE !!!!!!!!!!BEZCZELNIE BO WIDZIALO TO WIELE OSOB . PONIZASZ SIE MIERNOTO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! LEB TRZEBA BY CI OGOLIC !! A KLASKANIE BEDZIE JUZ ZAWSZE . DOSC TAKICH SZMAT JAK TY WTYK KOMUMISTYCZNYCH- cytowała wiadomość Krystyna Janda.

Zobaczcie jak rzeczywiście wyglądał incydent, do którego doszło w Teatrze Polonia.

Krystyna Janda broni Macieja Stuhra.