Maciej Stuhr odpowiedział Krystynie Pawłowicz! Wystąpienie aktora podczas gali rozdania Orłów przejdzie już do historii. Gwiazdor postanowił podczas wręczania nagrody dla najlepszej aktorki drugoplanowej nieco zażartować. Jego przemówienie nasycone było politycznymi żartami, co nie wszystkim się spodobało. Najpierw jego słowa skomentowała Krystyna Pawłowicz. Posłanka, która słynie z ciętego języka, nie szczędziła Maćkowi Stuhrowi słów krytyki. Przy okazji dostało się też Annie Dymnej. Potem w "Wiadomościach" na TVP również poruszono temat owego wystąpienia i nie pozostawiono na aktorze suchej nitki. Tymczasem młody gwiazdor postanowił zabrać głos i na swoim profilu na Facebooku odpowiedział Krystynie Pawłowicz. Co napisał?

Pani Krysieńko kochana! Panie Krzysztofie i wszyscy oburzeni! Macie sejm, macie senat, macie prezydenta, macie sądy, macie telewizję, swoje wiadomości, macie radio, rozjechaliście Trybunał Konstytucyjny, dajcie wy nam się przynajmniej pośmiać. A tak przy okazji - mój żart bynajmniej nie był wymierzony w pamięć o kimkolwiek. Przeciwnie! W imię godnej pamięci, a przeciw wszystkim tym, którzy sobie od lat tupolewami i wyklętymi wycieracie gębę, zbijając polityczny kapitał. Pozdrowienia z Bratysławy!

W całej tej aferze nie zawiedli również internauci. We wtorek powstał mem postulujący za tym, aby Maciej Stuhr kandydował na prezydenta. Co Wy na to?

