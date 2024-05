Kto z Was pamięta występy Mariusza Pudzianowskiego w tanecznym show Polsatu "Taniec z gwiazdami"? Strongman dotarł wtedy, aż do finału! Teraz postanowił podzielić się z obserwatorami archiwalnym nagraniem. Taniec Mariusza wyjątkowo przypadł do gustu Maciejowi Musiałowi, który brał udział w 14.edycji "Tańca z gwiazdami" i sam miał niedawno okazję występować na parkiecie.

Reklama

Maciej Musiał zachwyca się tańcem Mariusza Pudzianowskiego w "Tańcu z gwiazdami"

W 2008 roku Mariusz Pudzianowski i jego partnerka taneczna Magdalena Soszyńska, stoczyli bój o "Kryształową Kulę" i ostatecznie zajęli drugie miejsce. Pudzianowski po latach przypomniał swój finałowy występ w "Tańcu z gwiazdami", publikując na Instagramie urywek programu. Mariusz na scenie pojawił się w przebraniu Shreka i zatańczył freestyle.

Od razu skojarzył mi się z ogrem. W sensie ze Shrekiem. Jedyne, co go różniło od Shreka, to nie był zielony, bo tak naprawdę posturą to kompletnie przypominał Shreka. I miałam takie marzenie wymyślone sobie, żeby zatańczyć do muzyki Shreka stwierdziła Soszyńska.

02.12.2016 KRAKOW HALA TAURON ARENA KRAKOW, OFICJALNE WAZENIE GALA KSW, NZ MARIUSZ PUDZIANOWSKI FOT. ANDRZEJ BANAS / POLSKA PRESS East News

Mariusz Pudzianowski, opublikował archiwalne nagranie z występu. Pamiętacie ten taniec?

Baletnica 140-dziesto kliligramonwa. Hymmmm parę lat minęło. Trzeba mieć zawsze dystans do siebie a mi tego nie brakuje wspomniał Pudzianowski.

Nagranie postanowił skomentować m.in. Maciej Musiał.

Wspaniałość ! napisał aktor.

Pudzian postanowił mu nawet odpowiedzieć i wspomniał, że było co wtedy robić.

Zobacz także

Było co robić. 14 tygodni. Teraz są krótsze edycje mnie męczyli 14 odcinków stwierdził Mariusz Pudzianowski.

Również inni internauci podzielali zachwyt aktora i komentowali nagranie Pudzianowskiego.

Jeden z najlepszych tańców w historii TZG.

To był najlepszy taniec finałowy, do dziś się go pamięta, a o to chyba a chodzi. Tyle lat minęło a ja nadal uwielbiam Wasz występ

Rewelacja! Świetnie się na Was patrzyło i patrzy! wspominają występ fani.

A już w niedzielę, 5 maja, czeka nas wielki finał 14. edycji "Tańca z gwiazdami". W walce o kryształową kule pozostały trzy pary: Roksana Węgiel i Michał Kassin, Anita Sokołowska i Jacek Jeschke oraz Julia "Maffashion" Kuczyńska i Michał Danilczuk.

Pamiętacie ten występ? Lubicie oglądać "Taniec z gwiazdami"?

Reklama

Zobacz także: Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" przyłapani na czułościach podczas randki. A jednak nowa miłość?