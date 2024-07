We wtorek, 9 lipca 2024 roku do mediów dotarła bardzo smutna informacja - w wieku 77 lat zmarł wybitny aktor Jerzy Stuhr. Ta wiadomość pogrążyła w ogromnym smutku nie tylko fanów wybitnego artysty, ale także kolegów z branży artystycznej, z którymi jeszcze niedawno aktor występował na scenie. W mediach społecznościowych pojawiło się już mnóstwo wpisów, w którym artyści w poruszających słowach wspominają i żegnają legendę. W szczególności ciężko powstrzymać wzruszenie przy wpisie Krystyny Jandy...

Informację o śmierci Jerzego Stuhra potwierdził we wtorek przed południem w rozmowie z Onetem jego syn, Maciej Stuhr. Gdy tylko ta smutna wiadomość obiegła media, w sieci natychmiast pojawiło się mnóstwo wpisów od pogrążonych w smutku fanów. Teraz też koledzy z branży zdecydowali się poruszającymi wpisami pożegnać Jerzego Stuhra. W takich słowach wspomina wybitnego artystę Krystyna Janda: