Czy wracałaś kiedyś z urlopu z przesuszonymi od słońca i wody włosami? Teraz jest na to rada. Warto żebyś już dziś zaopatrzyła się w przydatny zestaw kosmetyków do włosów, składający się z 5 produktów, grzebienia oraz kosmetyczki w małym rozmiarze.



Profesjonalne kosmetyki Macadamia Natural Oil to kompozycja olejków z orzechów makadamia znalezionych w południowej części Pacyfiku i wyjątkowo rzadkich nasion arganu z Maroka.



W zestawie:

1. Macadamia Healing Spray 60 ml

2. Macadamia Deep Repair Masque 30 ml

3. Macadamia Rejuvenating Shampoo 60 ml

4. Macadamia Moisturising Rinse 60 ml

5. Macadamia Leave In Cream 60 ml

6. Macadamia Infused Comb



Cena zestawu ok. 125,00 zł.

Reklama



mw