Budda stał się w świecie Internetu jednym z popularniejszych youtuberów. Rozgłos przyniosło mu zamiłowanie do motoryzacji, a także loterie, w których rozdawał zwycięzcom luksusowe nagrody, jak m.in. samochody. Pod koniec 2024 roku czar jednak prysł, gdy wraz z ukochaną Grażynką zostali zatrzymani. Areszt opuścili po kilku tygodniach, a teraz Aleksandra K. z dumą zwróciła się do obserwatorów na Instagramie. Nie zostawiła najmniejszych wątpliwości.

Reklama

Wielki powrót Grażynki od Buddy

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia Budda i Grażynka opuścili areszt, w którym mieli przebywać do 11 stycznia. Wszystko dzięki poręczeniu majątkowemu, które wynosiło 2 miliony za Kamila L. oraz milion za Aleksandrę K. Po wyjściu na wolność oboje nabrali wody w usta, choć ich fani niecierpliwie czekali na oświadczenie. Dopiero niedawno Budda najpierw wygłosił dość ironiczny statement, a następnie zadrwił ze swojego pobytu w areszcie. W międzyczasie jego ukochana świętowała urodziny, czym pochwaliła się w sieci.

Dopiero teraz jednak Grażynka oficjalnie wróciła do aktywności na Instagramie. Opublikowała nowe selfie z krótkim, ale wymowny podpisem:

Okej ludzie, wróciłam. Tęskniliście? Bo ja tęskniłam

Na InstaStory z kolei wrzuciła kilkusekundową relację, obwieszczając:

Znów panuje balans

Jak mogliśmy się spodziewać, wiadomość ta wywołała ogromny zachwyt wśród jej fanów. Póki co jednak nie wiadomo, czy Aleksandra K. zdecyduje się oficjalnie zabrać głos ws. całej afery.

Zobacz także: Szaleństwa ekipy "Tańca z Gwiazdami" na urodzinach Macieja Kurzajewskiego. Wszystko zostało nagrane

Budda i Grażynka zatrzymani

Przypomnijmy, że do zatrzymania Kamila L. oraz jego dziewczyny Aleksandry K, doszło w październiku 2024 roku w Warszawie. Zaledwie kilka godzin wcześniej zakończyła się loteria, która miała być ostatnią w historii kanału Buddy, a także zakończyć jego działalność na YouTube. Zatrzymanie dotyczyło zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się nielegalnym hazardem i loteriami internetowymi. Budda i Grażynka trafili do aresztu, gdzie mieli przebywać do 11 stycznia 2025 roku, jednak wyszli na wolność w najmniej spodziewanym momencie. Jak mimo wszystko wiadomo, śledztwo nadal jest w toku.

Historia miłości Buddy i Grażynki

Budda od lat jest w związku z partnerką, którą pieszczotliwie nazywa "Grażynką". Jej prawdziwe imię to Aleksandra. Para poznała się w gimnazjum i od tamtej również pory są ze sobą związani. Na start musieli zmierzyć się z osobistymi problemami Kamila, który po ukończeniu 18. roku życia został wyrzucony z domu przez matkę. Aleksandra zaoferowała mu wtedy wsparcie, zapraszając go do swojego pokoju o powierzchni 6 m² w domu rodziców.

YouTuber wielokrotnie podkreślał, że jest wdzięczny swojej ukochanej za wsparcie, dzięki czemu mógł rozwinąć skrzydła. U boku Kamila również Grażynka stała się aktywna w mediach społecznościowych, gromadząc na Instagramie niemal 800 tysięcy obserwatorów. Para nie ukrywała, że na przestrzeni wspólnie spędzonych lat wielokrotnie stawiali czuła kryzysom. Prawdziwy test dotknął ich jednak dopiero w październiku minionego roku. Jak pokazały urodzinowe zdjęcia Aleksandry, nadal są razem.

Instagram@jagrazynka

Reklama

Zobacz także: Stało się, Budda odzyskał swoje luksusowe samochody! Do sieci trafiło nagranie