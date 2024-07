Dokładnie dwa miesiące temu, Wersow po raz pierwszy została mamą. Mimo nowych, rodzicielskich obowiązków, świeżo upieczona mama praktycznie od razu wróciła do pracy i cały czas pamiętała o kontakcie ze swoimi obserwatorami. Teraz z kolei wyruszyła na pierwszy event po porodzie. Jak się na nim prezentowała? Zobaczcie sami!

Wersow na evencie marki makijażowej

Wersow została mamą 19 czerwca 2023 roku. Influencerka oraz jej ukochany, Karol "Friz" Wiśniewski, powitali na świecie córeczkę Maję. Od tamtej pory dumni rodzice chętnie dzielą się nowymi zdjęciami z pociechą, na które ich fani oczywiście z niecierpliwością czekają. Co więcej, Wersow po narodzinach córeczki zdążyła już opowiedzieć o swoim porodzie, udzielić kilku wywiadów, a do tego wydała nowy singiel, "O północy". Jak widać młoda mama nie próżnuje! Teraz wybrała się na imprezę branżową, organizowaną przez popularną markę makijażową. Zobaczcie, na jaki look się zdecydowała!

Wersow tego wieczoru postawiła na obcisły, czarny kombinezon, który uzupełniła lakierowanymi kozakami, również w czarnym kolorze. Do tego młoda gwiazda zdecydowała się na upięcie włosów, a także na mocny, wieczorowy makijaż z różowym akcentem.

I jak Wam się podoba stylizacja Wersow? Zobaczcie więcej najnowszych zdjęć Influecnerki!

