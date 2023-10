Odkąd Wersow i Friz zostali rodzicami, ich fani raz na jakiś czas mogą podglądać małą Maję i to, jak rośnie. Znani influencerzy mieli jednak ciężki orzech do zgryzienia w kwestii upubliczniania wizerunku dziecka w sieci:

Co ich ostatecznie przekonało?

Wersow urodziła Maję dwa miesiące temu. Od tamtej pory uwielbiana YouTuberka regularnie pokazuje w sieci jej nowe fotki, stara się jednak nie przesadzać. Decyzja, by publikować fotki córki w sieci nie była bowiem dla Weroniki i jej partnera, Friza, najłatwiejsza:

Na ten moment chcielibyśmy, żeby to było wyważone. [...] To nie były łatwe rozmowy. Mogliśmy albo my pokazać Majusię, albo czekać na to, że pokażą ją media, albo jakiś fan, który gdzieś nas spotka na mieście - przekonuje influencerka.