Wersow dokładnie 19 czerwca 2023 została mamą. Influencerka powitała na świecie córeczkę Maję, która od pierwszych chwil zaskarbiła serca fanów młodej gwiazdy. Jak wiadomo, Wersow ze względów zdrowotnych zdecydowała się na cesarskie cięcie. Mimo tej operacji, szybko wróciła do formy i aktywności. Jak udało jej się to zrobić? Wersow zdradziła to przed naszą kamerą.

Wersow o szybkim powrocie do aktywności po cięciu cesarskim

Wersow w rozmowie z reporterem Party.pl, Bartoszem Sekleckim, opowiedziała, że sama nie spodziewała się, że tak szybko po porodzie uda jej się wrócić do wszelkich aktywności. Jak jednak dodała, w każdej dziedzinie życia zawsze chce jak najszybciej wracać do działania, bo po prostu nie lubi być od kogoś zależna. Być może właśnie takie nastawienie pomogło jej tak błyskawicznie wrócić do formy.

- Ja mam tak ze wszystkim, że ja staram się jak najszybciej wrócić do tej sprawności i jak najszybciej wrócić do działania, bo ja niedobrze się czuję tak leżąc. [...] Nie lubię być od kogoś zależna - przyznała Wersow.

