Strój Weroniki Szmajdzińskiej podczas finału konkursu Miss Universe 2015 wzbudził ogromne emocje! Przebrana za orła w koronie kandydatka do tytułu najpiękniejszej kobiety we wszechświecie nie umknęła uwadze mediów i internautów. Jej kreacja została skomentowana przez Dorotę Wróblewską!

Dorota Wróblewska o Weronice Szmajdzińskiej w stroju orła

W czasie finału konkursu piękności Miss Universe 2015, kandydatki do korony prezentują kilka kreacji m.in. kostium kąpielowy, suknię wieczorową oraz strój inspirowany ich krajem. I to właśnie ta ostatnia stylizacja Polki przykuła największą uwagę! Weronika Szmajdzińska wystąpiła w nietypowej sukience z białych piór, która inspirowana była polskim godłem narodowym. Piękna Polka w stroju orła (z rozkładanymi skrzydłami skrzydłami!) i wielkiej koronie na głowie wyglądała co najmniej interesująco... Jej strój chyba nie do końca spodobał się stylistce Dorocie Wróblewskiej, która na swoim facebookowym profilu na napisała:

Polska Miss i jej strój narodowy na wyborach Miss Świata. Ciekawe czy strój posiada efekty specjalne i lata. Jak tak, to jestem pod wrażeniem

Pięknej Polce niestety nie udało się zdobyć tytułu Miss Universe 2015. Przypadł on Miss Filipin Pia Alonzo Wurtzbach. Podczas ogłaszania wyników nie obyło się bez wpadki! Najpierw ogłoszono, że konkurs wygrała reprezentantka Kolumbii Ariadna Gutierrez. Na jej głownie znalazła się już nawet korona najpiękniejszej! Jednak ogłoszono pomyłkę. Kolumbijka musiała oddać atrybuty Miss Universe swojej koleżance z Filipin. Sama otrzymała tytuł pierwszej vice Miss.

Kim jest Weronika Szmajdzińska?

Reprezentantka Polski godnie zaprezentowała się podczas finału konkursu. Choć nie udało jej się zdobyć żadnego tytułu, to z pewnością wzbudziła zainteresowanie. Kim jest piękna Polka? 21-letnia Weronika Szmajdzińska może pochwalić się imponującymi wymiarami 88-61-90 przy wzroście 175 cm. Ma na swoim koncie tytuły: Miss Polski Nastolatek 2011 oraz Miss Świata Nastolatek 2013. Szerszej publiczności może być znana z programu "Project Runway". Podczas gali finałowej konkursu Miss Univese Polka wystąpiła w kreacji projektantów

Hector&Karger. Strój narodowy, inspirowany orłem w koronie, zaprojektowała natomiast Oksana Pastuszka.

Posted by Dorota Wróblewska - oficjalny blog on 20 grudnia 2015

Weronika Szmajdzińska w stroju orła na konkursie Miss Universe 2015

East News

East News

Weronika Szmajdzińska w bikini na konkursie Miss Universe 2015

East News

Weronika Szmajdzińska w sukni wieczorowej na konkursie Miss Universe 2015