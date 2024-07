Nie myślała wtedy o pracy, bo przez pierwszych dziewięć miesięcy musiała leżeć z uszkodzoną nogą w górze, żeby się zagoiła. Nawet jeżeli jakieś propozycje się pojawiały, nie mogła ich zaakceptować. Bardzo dużo rzeczy przepadło - były to role i w Stanach, i w Polsce.

Do Stanów miałam lecieć trzy dni po wypadku. Miałam tam produkcję do zrobienia. To jest taki dziwny moment, bo w ogóle nie dociera do ciebie, co się stało. Jadąc do szpitala liczyłam na to, że nie mam złamanej nogi. Po drugie myślałam sobie, że nawet jeżeli jest złamana, to może mi coś wstawią i wyjadę dwa tygodnie później. A czekałam dobre pół roku.

W listopadzie, dwa miesiące po wypadku, nagrałam casting i wybrano mnie do roli. Zdjęcia miały być w lutym, a był to amerykański serial z Sharon Stone. Postać, którą miałam zagrać, była tajną agentką, która ma super sprawność fizyczną i zna sztuki walki. I ja byłam święcie przekonana, że za trzy miesiące te sztuki walki będę mogła zacząć trenować bez problemu. Okazało się, że w lutym nie tylko nadal jestem w gipsie i o kulach, ale jeszcze ciągnęło się to do kwietnia; i że każdy krok bez kul sprawia mi nieprawdopodobny ból.